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Коммерсантъ FM
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Командир сухопутных войск Ирана прибыл в Москву на переговоры о сотрудничестве

В Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества с Минобороны России прибыла военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари. Иранский военачальник уже провел переговоры с главкомом Сухопутных войск РФ Олегом Салюковым.

Киюмарс Хейдари

Киюмарс Хейдари

Фото: Tasnim News Agency

Киюмарс Хейдари

Фото: Tasnim News Agency

«Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана Киюмарс Хейдари договорились о наращивании сотрудничества. В ходе встречи были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях»,— сообщили в российском военном ведомстве (цитата по ТАСС).

Ожидается, что в ближайшее время в рамках визита в Москву господин Хейдари и другие члены иранской делегации посетят предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (какие именно, не уточняется). Планируется ли у командующего сухопутными войсками Ирана встречи с другими российскими генералами и военачальниками, неизвестно.

Господин Хейдари — не единственный высокопоставленный иранский военный, приехавший в визитом в РФ за последнее время. Так, неделю назад иранское посольство в Москве на своем сайте сообщало о приезде другой высокопоставленной военной делегации на Московскую конференцию по безопасности и форум «Армия-2023». Эту делегацию возглавлял заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Александр Кислов

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