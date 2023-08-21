В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов

В Бурятии после перекрытия БАМа из-за размытия полотна и остановки движения по нему вынуждены были остаться 290 человек, пассажиров поездов. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные местных органов власти, в городе Северобайкальске в гостиницах и на территории базы отдыха удалось разместить 215 человек, в Северо-Байкальском районе — 75 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство респ. Бурятия Фото: Правительство респ. Бурятия

«Оперативно было организовано питание на базе, подключены обогреватели. Люди обеспечены всем первым необходимым, водой. Обеспечиваем транспортом, всех желающих отвозим в магазины или в поликлинику. Все вопросы решаются, круглосуточно работает персонал, готовый оказать помощь»,— цитирует пресс-служба слова заммэра города Северобайкальска Алексея Купцова.

Застрявших пассажиров поэтапно вывозят на железнодорожную станцию Кичера для последующей отправки к месту назначения по альтернативному маршруту через Транссиб.

Как сообщалось ранее, 19 августа в результате разрушения дамбы и выходов из русла реки Холодная была размыта железнодорожная насыпь на БАМе на перегоне Нижнеангарск—Холодная в зоне ответственности Восточно-Сибирской железной дороги. Первоначально сообщалось о размытии 200 м насыпи, затем стало известно, что подмытыми оказались около 1 тыс. м. Смыв части насыпи привел к опрокидыванию на 45 градусов рельсошпальной решетки, наклону опор контактной сети. 20 августа в Бурятии был введен режим ЧС регионального характера. Работы по восстановлению железнодорожного полотна ориентировочно должны быть закончены к 26 августа.

Влад Никифоров, Иркутск