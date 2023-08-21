Первый гендиректор и создатель КамАЗа скончался на 99-м году жизни

Первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом говорится в сообщении полпредства Татарстана в Москве.

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Детали трагедии не уточняются. Место и дата прощания с ним станут известны позже.

Господин Васильев родился в Москве в феврале 1925 года. Он участвовал в ВОВ с 1943 по 1944 год, получил там тяжелые ранения. В 1959 году господин Васильев окончил Московский автомеханический институт. С 1969 года стал жить в Набережных Челнах, где стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности. А в будущем данное предприятие стало КамАЗом.

С 1984 по 1988 год он был министром машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988-го по 1990-й — зампредседателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

"Ъ-Казань"