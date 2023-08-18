Министерство экономики и промышленности Ульяновской области отмечает, что регион находится в стадии восстановительного роста, основные показатели социально-экономического развития выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь в обрабатывающей промышленности. Эксперты подтверждают выход на уровень осторожного оптимизма, хотя замечают, что по ряду отраслей продолжает наблюдаться снижение показателей, и особую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация.



На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов сообщил о показателях социально-экономического развития региона по итогам полугодия. По словам министра, индекс промпроизводства «впервые за шесть месяцев превысил 101%», «это достаточно хороший прогнозируемый показатель, несмотря на то, что восстановительный рост занял полгода» (на начало года этот индекс был на историческом минимуме и составлял 85,5%). При этом, отметил министр, по июню в сравнении с июнем прошлого года индекс промпроизводства составляет почти 110%. Он также отметил и рост отгрузки товаров — почти 13% и — впервые с начала года — рост индекса обрабатывающих производств на 2,5% (они составляют 84% в общем индексе промпроизводства). При этом, заявляет министр, на ряде предприятий («Искра», «Авиастар», УМЗ и др.) «объемы производства увеличились не на проценты, а кратно». Индекс промпроизводства в сельском хозяйстве составил почти 102%. Производство продуктов животноводства увеличилось на 13,7%, птицы — на 62,3%, молока — на 10%. Реализация зерновых и зернобобовых культур выросла в 2,5 раза. В строительстве индекс объема выполненных работ составил 121%. Ввод жилья в эксплуатацию вырос на 22%, индивидуальное строительство — на 35%. От малого бизнеса только по спецрежимам налогообложения поступило 2,7 млрд руб. (на 27% больше аналогичного периода прошлого года). Средняя зарплата выросла на 15% (по России — на 12,5%), отметил министр. По его словам, «уровень безработицы находится на историческом минимуме — 0,38%», «и наблюдается тенденция к дальнейшему его снижению».

В беседе с „Ъ“ господин Зонтов назвал ситуацию в экономике «стадией восстановительного роста». Он отметил, что сильный провал по показателям был в начале года. «Но сейчас видно, что по большей части проблем найдены решения, логистические связи восстановлены или образованы новые. Есть отрасли, которые проседают, но главное — это обрабатывающие производства, которые показывают значительный рост», — сказал министр, добавив, что «большой и долгосрочной проблемой остается естественная убыль населения» (по данным Ульяновскстата, естественная убыль населения составила 4104 человека, минус 20% к аналогичному периоду прошлого года; по коэффициенту рождаемости регион находится на 10-м месте из 14 субъектов ПФО, по коэффициенту смертности — на 11-м месте). К основным факторам, которые обеспечили восстановительный рост, господин Зонтов относит увеличение госзаказа и гособоронзаказа на крупных предприятиях, а также восстановление и создание новых логистических цепочек. В то же время он отметил, что прогнозировать дальнейший экономический рост сложно в связи с наличием не всегда предсказуемых внешних факторов, в том числе с ситуацией на валютном рынке.

Доктор экономических наук, профессор УлГУ, член Общественной палаты Ульяновской области Анатолий Лапин соглашается, что есть «своеобразный восстановительный рост после того, как в прошлом году все просело». «Понятно, что часть крупных предприятий сейчас чувствуют себя хорошо за счет увеличившегося гос­оборонзаказа, но есть и отрасли, которые все еще чувствуют себя очень плохо», — заметил господин Лапин. Так, по его словам, добыча полезных ископаемых по полугодию снизилась на 7%, на 11% — объемы обработки древесины, на треть — объемы по металлургии. Его также беспокоит ситуация в строительстве, где в последние два месяца было снижение на 11%.

Господин Лапин не отрицает, что многое зависит от внешних факторов и решений федерального центра, но отмечает, что и «от руководителей региона и муниципальных образований зависит многое». «Если нам выделены лимиты из федерального бюджета, то почему мы за полгода получили только 15% по федеральной адресной инвестиционной программе? Значит, надо решать эти вопросы и усиливать лоббирование интересов региона. Надо усиливать социально-экономическое сотрудничество с регионами, которое сейчас активизирует губернатор, выходить на различные рынки внутри РФ, увеличивать поставки в богатые и платежеспособные регионы, вклиниваться в их цепочки производства», — сказал эксперт, добавив, что «неизвестно, сколь долго будет работать эффект федеральной бюджетной поддержки», «но сегодня можно говорить об осторожном оптимизме в части восстановительного роста экономики региона».

Сергей Титов, Ульяновск