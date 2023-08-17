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Коммерсантъ FM
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Восстановлено движение на проспекте в Махачкале, перекрытом акцией протеста

Мэрия Махачкалы сообщила о возобновлении транспортного движения на проспекте Акушинского, который с 19:30 был перекрыт участниками несанкционированной акции. Жители поселка Семендер протестовали против отсутствия в их домах электроэнергии.

«Первой (после разблокирования проспекта.— "Ъ") проехала вышка горсетей, которая ехала для устранения аварии, но застряла в пробке»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Спустя полчаса после начала акции в Telegram-канале правительства республики появилось сообщение о том, что энергоснабжение в Семендере будет восстановлено в течение двух часов.

В 21:14 компания «Дагэнерго» сообщила о том, что энергетики восстановили электроснабжение в домах, расположенных на улицах Хуршилова, Перова и проспекте Акушинского, а работы в Семендере планируется завершить «в течение часа».

Юлия Рыбина, Махачкала

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