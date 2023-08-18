«Разговоры о важном» не требуют согласия

Бывшему сотруднику Института развития образования Башкирии Руслану Исламову в двух судебных инстанциях не удалось отказаться от исполнения обязанностей регионального куратора проекта «Разговоры о важном». Спорный приказ, которым на господина Исламова были возложены обязанности по организационно-методическому сопровождению классных часов, был издан в октябре 2022 года. Руслан Исламов должен был, в частности, согласовывать темы «Разговоров о важном», контролировать подготовку информации и презентаций для уроков, организовать «горячую линию» с родителями школьников, но посчитал, что дополнительная нагрузка, которая отдельно не оплачивается, нарушает его права.

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы доцента теории и практики управления образованием Института развития образования Башкирии (ИРО РБ) Руслана Исламова. Господин Исламов, работавший в институте с 2017 года, пытался отменить решение Советского районного суда Уфы, который в марте отказался признавать незаконным приказ руководителя института о возложении на истца обязанностей куратора федерального проекта «Разговоры о важном».

Руслан Исламов, следует из открытых источников — учитель музыки. Среди научных работ доцента — «Управление повышением качества патриотического воспитания обучающихся в образовательных комплексах муниципалитетов», а также «Формирование исполнительских умений у будущих учителей музыки в процессе освоения башкирских народных вокальных произведений». 30 июня у него истек трудовой контракт с ИРО РБ.

Как следует из материалов дела, в июне 2022 года Минпросвещения России направило в региональное минобразования письмо, информирующее о старте цикла трансляций по подготовке классных руководителей к реализации проекта «Разговоры о важном» в предстоящем учебном году. Ведомство в свою очередь попросило ректора ИРО (на тот момент Азата Янгирова) определить ответственного за организационно-методическое сопровождение подготовки к «Разговорам о важном» классных руководителей. В октябре 2022 года господин Янгиров издал приказ, которым назначил Руслана Исламова региональным координатором федерального проекта. Сотрудник ознакомился с документом 18 октября.

В обязанности истца, перечисленные в спорном приказе, входил подбор и согласование с министерством 34 тем уроков, распределение их между кафедрами и центрами института и составление графика подготовки, разработка методических рекомендаций об интеграции регионального компонента в каждый «Разговор о важном». Также он должен был создать группу в Whatsapp для оперативного обмена информацией по проекту, организовать методическое сопровождение педагогов и информационно-разъяснительную работу с родителями учеников в формате «горячей линии». Все эти мероприятия было необходимо выполнить за два дня — до 20 октября. Помимо этого, господину Исламову было поручено обеспечить обратную связь по проекту со школьниками, их родителями и педагогами с еженедельным предоставлением служебных записок руководству.

Руслан Исламов посчитал, что не согласованным с ним приказом было нарушено трудовое законодательство. Возложение на него обязанностей регионального координатора повлекло за собой расширение трудовой функции, определенной в должностной инструкции. По мнению истца, наблюдается факт совмещения должностей с большим объемом дополнительной работы без какой-либо ее оплаты, чем были нарушены его трудовые права, свободы и законные интересы.

Отказывая в удовлетворении иска, Советский районный суд Уфы отметил, что заключенный между господином Исламовым и институтом трудовой договор предусматривал обязанность сотрудника выполнять учебную (преподавательскую), методическую, научную организационную, исследовательскую работу общим объемом 1518 часов. Из них 700 часов были предусмотрены для выполнения преподавательской работы, 818 часов — для иных видов педагогической работы. Поэтому, заключил суд, из-за назначения господина Исламова ответственным за организационно-методическое сопровождение подготовки классных руководителей существенных изменений условий труда и трудового договора не произошло, поскольку трудовая функция истца не изменилась. Кроме того, истец не представил доказательств, подтверждающих расширение трудовой функции и факт совмещения должностей с большим объемом дополнительной работы.

Руслан Исламов просил ВС Башкирии отменить решение районного суда, посчитав его незаконным и необоснованным, но апелляционная инстанция с его доводами не согласилась. «Обстоятельства дела судом исследованы с достаточной полнотой, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела»,— отмечено в постановлении ВС Башкирии.

В Институте развития образования Башкирии вчера не отвечали на телефонные звонки.

Руслан Исламов сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подавать кассационную жалобу. «Я полностью поддерживаю такую актуальную и важную на данный момент федеральную программу «Разговоры о важном», единственное — это не в моей компетенции, — отметил он. — Несмотря на то, что со мной не продлили контракт, я продолжу судиться. Потому что я просто выполнял свою работу, за что меня и уволили».

«Организационно-методическая работа по сопровождению подготовки классных руководителей (кураторов групп СПО) к реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году предусмотрена индивидуальным планом и не выходит за пределы установленного норматива нагрузки за ставку заработной платы», — отмечает юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Наталья Ковалева

Адвокат Сергей Тимошенко с ней не согласен: «Части первая и третья статьи 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации определяют условия и порядок совмещения профессий (должностей) и обязывают работодателя получить письменное согласие сотрудника на выполнение дополнительной работы. В данном случае такого согласия получено не было, содержание и объем дополнительной работы с работником не согласован. Истцу можно посоветовать обратиться в Верховный суд РФ с заявлением об отмене судебных актов и об отправлении дела на новое рассмотрение».

Наталья Балыкова