«Большой круг» в Шушарах благоустроят к концу 2024 года

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на начало работ по благоустройству у торгового центра Green Park в поселке Шушары Пушкинского района, сообщила пресс-служба ГАТИ. Местные жители называют это место «большим кругом».

На участке у дома №20 по Ростовской улице построят спортивно-парковую зону с пешеходными дорожками. Здесь оборудуют площадки для физических упражнений, пространство для детей, велодорожки, скейт-парк и памп-трек.

Заказчик и производитель работ — СПб ГКУ «УБКО». Срок окончания работ — 10 октября 2024 года.

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