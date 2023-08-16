Петербургская полиция «освежила» работу с мигрантами

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти вчера сообщило о возбуждении только за последние пять дней примерно трехсот уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией. В полицейском главке подчеркнули, что нарушения законодательства выявлены при помощи «свежего» и «высокоточного» подхода. Ранее облавы носили тотальный характер, а теперь силовики начали действовать по специальной «дорожной карте», которая основана на жалобах жителей по конкретным районам. Эту практику в ведомстве уже назвали эффективной и заявили, что будут использовать ее и дальше. Однако эксперты считают, что сама проблема кроется гораздо глубже и даже такие «точечные» рейды вряд ли принесут существенный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области как минимум с начала августа силовики то и дело наведывались в места скопления иностранных граждан: в хостелы, стоянки такси, точки общепита. Каждый раз это заканчивалось массовыми арестами. Так, на днях во Всеволожском районе полиция задержала более ста таксующих нелегалов. Ранее оперативники нанесли визит в четыре хостела в Красногвардейском районе Петербурга. Тогда за организацию незаконной миграции наказали девять человек, которые за плату организовали для иностранцев постановку на учет по подложным документам. В эти же дни к административной ответственности привлекли 200 трудовых мигрантов в Кудрово, Мурино и Буграх: именно в этих населенных пунктах плотной жилой застройки, считают в органах, «периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан».

Накануне стало известно, что полиция взяла на вооружение новый метод, в результате которого всего за пять дней сотрудниками правопорядка в рамках операции «Мигрант» было выявлено более 5700 нарушений миграционного законодательства и возбуждено 300 уголовных дел. «Почти 500 иностранцев помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе регионального главка.

Данный подход в релизе ведомства называют «высокоточным» и «свежим». Его начали применять по решению руководства ГУ МВД России. Новая практика отличается от прошлых тем, что до этого правоохранители в каждом проблемном районе организовывали наряд из представителей всех служб ведомства и устраивали облаву с полной проверкой соблюдения любых законов о миграции. Теперь же на основании жалоб от местных жителей формируется «дорожная карта» предполагаемых нарушений с адресной локализацией. В качестве примера приводятся сообщения от граждан, проживающих во Всеволожском районе и возле станции метро «Улица Дыбенко», которые сетуют на упомянутых мигрантов-таксистов и вызывающее поведение иностранцев в общественных местах, а также жалобы на шум из многоквартирников в Центральном, Московском и Кировском районах Петербурга.

В МВД подчеркивают, что полученные таким образом данные позволили «более рационально и с большей результативностью» привлекать различные подразделения: уголовный розыск, Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, наркополицейских и, собственно, миграционную службу.

Применение такого подхода связано с существенным недокомплектом личного состава, считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов и экс-замглавы Федеральной миграционной службы РФ Вячеслав Поставнин. «Это все французский вариант [действий полиции]. Силы полиции попросту не могут все охватить, отсюда и эти "точечные" методы, но все это вряд ли поможет»,— подчеркнул он (недавно о критической нехватке полицейских кадров заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.— «Ъ-СПб»).

По мнению господина Поставнина, межнациональную ситуацию, помимо прочего, усугубляет отсутствие четкого закона об адаптации мигрантов, как и понимания того, кто и за что будет отвечать в этой интеграционной политике. «Государственных программ [для мигрантов] по изучению русского языка в стране нет, а на их родине русский знают еще разве что в крупных городах. Приезжие там его не могут выучить, а чего здесь от них ждать»,— пояснил эксперт. Он заключил, что именно незнание русского языка вынуждает иностранцев «вариться» исключительно в своем кругу, что не позволяет им полноценно интегрироваться в российское общество.

По данным МВД России, в прошлом году число граждан из того же Таджикистана, получивших российские паспорта, выросло на 60%. Согласно статистике ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию въехало 516 тыс. граждан этой республики, а во втором — 548 тыс. При этом почти половина россиян положительно относится к мигрантам, следует из опроса ВЦИОМ. Исследование показало, что молодежь чаще склонна видеть плюсы в трудовой миграции (61% респондентов). Негативно к ним относятся в основном опрошенные в возрасте 45–59 лет (51%).

Андрей Кучеров