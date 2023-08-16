В ярославских вузах подорожало обучение

В вузах Ярославля в 2023 году подорожало обучение на внебюджетной основе на 5,5-7,5%, сообщили «Ъ-Ярославль» в самих учебных заведениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский государственный университет

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославский государственный университет

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова средний рост стоимости обучения по сравнению с предыдущим годом составил 6,6%. На 7,5% подорожали такие специальности как прикладная математика и информатика, математика и компьютерные науки, психология, социология, политология, филология, реклама и связи с общественностью, туризм, история и ряд других. На 6,44% стали дороже прикладная информатика, физика, биология, химия и экология. Меньше всего (на 5,5%) стали дороже экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Стоимость очного обучения в вузе составляет от 130662 до 149953 руб. в год.

В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского стоимость выросла одинаково — на 5,5%, что составляет уровень инфляции. Стоимость обучения на очных отделениях колеблется от 128408 до 148624 руб. в год, дороже всего изучать журналистику, а также страноведение и международный туризм, био- и фармтехнологии.

На 5,5% подорожало обучение в Ярославском государственном медицинском университете. Обучение на стоматолога обойдется в 188850 руб., самая дорогая специальность — медицинская биохимия — 233075 руб.

В Ярославском государственном техническом университете, как следует из опубликованных приказов ректора, стоимость обучения стала дороже на 6,4%. Плата колеблется от 130662 руб. (экономика, менеджмент) до 169644 руб. (архитектура) в год.

Антон Голицын