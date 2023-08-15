«Союзроссахар»: к 15 августа РФ почти в 2 раза увеличила производство сахара

На сахарных заводах России по состоянию на сегодня, 15 августа, было произведено 147,2 тыс. тонн сахара, сообщила некоммерческая организация «Союз сахаропроизводителей России» («Союзроссахар»). Относительно аналогичного периода 2022 года показатель увеличился на 92%. Тогда было произведено 76,7 тыс. тонн свекловичного сахара.

По данным «Союзроссахара», всего к 15 августа было переработано 1314 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой произведено 147,2 тыс. тонн свекловичного сахара, 47,5 тыс. тонн мелассы и 47,7 тыс. тонн сушеного гранулированного жома.

Переработку сахарной свеклы ведут 14 заводов в Краснодарском крае и по одному заводу в Ставропольском крае и в Тамбовской области. До конца недели планируют приступить к переработке свеклы еще на шести сахарных заводах в Центральном и Сибирском федеральных округах.

Согласно прогнозу Международной организации по сахару (ISO), производство сахара в России в 2023 году увеличится с 6,25 млн до 6,4 млн тонн. По данным Росстата, сахарная свекла в нынешнем году посеяна на 1,064 млн га.

Милена Костерева