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Три проекта «Неометрии» вошли в число лучших по итогам летнего конкурса «ТОП ЖК-2023»

Три проекта федерального девелопера «Неометрия» вошли в число лидеров по итогам летнего конкурса новостроек «ТОП ЖК-2023». Церемония награждения состоялась 15 августа в Москве в рамках IV конференции ЕРЗ.РФ «Цифровизация в девелопменте. Стадия "Продажи"».

Жилой комплекс «Облака», который «Неометрия» реализует в Новороссийске, занял первое место сразу в двух номинациях: «Лучший мастер-план дворового пространства» и «Лучшая детская зона дворового пространства». ЖК «Флора», расположенный в микрорайоне Кудепста в Сочи, занял вторую позицию в номинации «Лучшая пешеходная улица от застройщика внутри жилого комплекса». Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вошел в топ-3 в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории жилого комплекса».

«Мы очень рады такой высокой оценке уровня благоустройства наших жилых комплексов. Федеральный девелопер "Неометрия" уделяет большое внимание планированию дворовой территории, озеленению и ландшафтному дизайну. Мы понимаем, что не просто строим дома, а создаем пространство для жизни. И для нас важно, чтобы жителей наших комплексов окружали красота и комфорт»,— прокомментировала генеральный директор «Неометрии» Марина Черненко.

Летний конкурс «ТОП ЖК» является частью одноименной всероссийской премии, целью мероприятия является выявление лучших практик по отдельным элементам жилых комплексов. В 2023 году от застройщиков поступило 672 заявки на участие.

Напомним, что в 2023 году проекты «Неометрии» уже удостоились ряда наград на престижных конкурсах федерального уровня. Так, гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи был признан «Лучшим объектом для инвестиций» в рамках премии «Рекорды рынка недвижимости-2023», а ЖК «Флора» стал победителем 15-й федеральной премии Urban Awards 2023 в номинации «Лучшая курортная недвижимость комфорт-класса».

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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neometria.ru Застройщик: ООО СЗ «БЕЛЫЕ РОСЫ», ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «Азбука жилья». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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