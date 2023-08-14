Путин поручил по просьбе дагестанской девочки выделить Дербенту 5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить Дагестану в 2024–2026 годах дополнительно не менее 5 млрд руб. на развитие Дербента. Распоряжение дано в рамках поручений по итогам совещания о развитии туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина доложить ему о выделении средств для развития Дербента до 15 августа. Кроме того, президент поручил правительству вместе с властями Дагестана обновить план по комплексному развитию Дербента до 2027 года.

Владимир Путин посетил Дагестан 28 июня. Спустя несколько дней он встретился в Кремле с восьмилетней Раисат из Дербента — девочкой, которая плакала из-за того, что не смогла увидеть президента в Дербенте. Владимир Путин вместе с девочкой позвонил министру финансов Антону Силуанову. Президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы, тогда Антон Силуанов пообещал, что правительство выделит республике 5 млрд руб.

Анастасия Ларина