ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА победили «Сочи» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 3:1. Во втором тайме «Сочи» остался в меньшинстве.

Голы забили: Джорджевич (53, авт.), Заболотный (89), Рядно (90+4) — Мигель (77).

В турнирной таблице ЦСКА с девятью очками занимает третье место. «Сочи» с тремя очками располагается на 11-й позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится со столичным «Динамо» 19 августа. «Сочи» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 19 августа.

Мария Федотова