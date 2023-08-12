В Дагестане произошел конфликт жителей двух сел с участием около 100 человек

В Ногайском районе Дагестана произошел конфликт между жителями двух сел. По подсчетам МВД, вечером 11 августа на пустыре собрались около 100 человек.

Региональное управление МВД сообщило, что причиной конфликта стали «взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза». Полиция выезжала на место для недопущения эскалации конфликта. К месту выезжало руководство управления и представители районной администрации.

МВД не уточняет, в чем именно проявлялся конфликт. Ряд Telegram-каналов утверждают, что произошла драка. Baza и Shot опубликовали видео людей с палками, которые закидывал друг друга камнями. По данным Telegram-каналов, причиной конфликта стала выбор музыки для свадьбы.

Леонид Уварчев