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Коммерсантъ FM
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В Сочи при аварии экскурсионного джипа пострадали девять человек

На горной дороге у села Солохаул в Сочи в аварии с экскурсионным джипом пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и ребенок, на месте работают пять бригад скорой помощи, сообщили «Ъ» в министерстве здравоохранения края. Местные паблики публикуют фото с места аварии.

По данным ГУ МЧС по краю, автомобиль УАЗ, осуществляющий туристические перевозки в Лазаревском районе Сочи, съехал на обочину и врезался в подпорную стену. По предварительным данным, водитель джипа на повороте не справился с управлением. Полиция проводит проверку по факту аварии у села Солохаул, прокуратура Лазаревского района Сочи взяла расследование на контроль.

Анна Перова, Краснодар

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