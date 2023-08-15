Утренняя классика в Mon ChouChou

Бренд-шеф ресторана Mon ChouChou Дмитрий Решетников обновил меню завтраков во французском духе.

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В качестве утренних блюд подают скрембл с томатом, свежей бриошью, страчателлой и зеленой спаржей; глазунью с колбасой и зеленым горошком и авокадо-тост с яйцом пашот и гуакамоле. Гречневую кашу с кусочками авокадо сочетают с пармезаном, на картофельные драники выкладывают яйцо пашот и лосося слабой соли. К оригинальным блюдам можно отнести нежный омлет с улитками, утренний бульон и омлет с крабом. Свежеиспеченные сливочные круассаны дополняют слайсами ветчины, сыром и свежим огурцом; лимонным курдом или нежным шоколадным пралине. Также на сладкое готовят френч-тост крем-брюле из воздушной бриоши с ванильным мороженым и сырники с ванилью, фермерской сметаной и вишневым соусом. Позавтракать можно не только в ресторане, но и на лодке Mon ChouChou.

Альбина Самойлова