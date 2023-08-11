В Уфе по камерам будут отслеживать неправильно запаркованные автомобили

Центр информационных технологий Уфы ищет подрядчика для поставки семи программно-аппаратных комплексов для фиксации неправильно запаркованных автомобилей, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 4,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 22 августа. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, комплексы будут фиксировать в фото- и видеорежиме размещение автомобилей, в частности, в парках, скверах, местах, отведенных для остановки или стоянки машин инвалидов, и нарушение правил парковки в зонах платного парковочного пространства. Оборудование нужно предоставить за 50 дней со дна заключения контракта.

Венера Хисамова

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