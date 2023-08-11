Microsoft сворачивает поддержку

Российский бизнес остается без иностранных сервисов. Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября 2023 года. Об этом говорится в письме техподдержки одного из клиентов, на которое обратило внимание агентство TelecomDaily. А по данным “Ъ”, еще и Google заблокировала для российских компаний, которые попали под санкции, доступ к сервису Google Workspace, куда входит, например, корпоративная почта и облачное хранилище. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями и выяснил, будут ли они отказываться от привычных сервисов. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Компания Microsoft объявила об уходе с российского рынка еще в марте 2022 года. Примерно тогда вновь встал вопрос о необходимости экстренного импортозамещения программного обеспечения, поскольку системы американской компании были глубоко интегрированы не только в частных компаниях, но даже в госсекторе.

Однако прошло уже больше года, и по оценкам Forbes, этими сервисами по-прежнему пользуется 70-90% корпоративных клиентов. Эксперты связывают это с тем, что переход на отечественные аналоги — процесс небыстрый.

Но, с другой стороны, многие компании успели заключить длительные соглашения с Microsoft или вовсе выкупили лицензии. Поэтому, например, у гендиректора сети фитнес-центров World Class Николая Прянишникова нет необходимости оперативно менять софт:

«У нас были выкуплены определенные лицензии Microsoft, то есть они в нашей собственности. В частности, это касается Office и некоторых серверных продуктов.

Мы активно используем и другой софт, в том числе отечественный, поэтому пока больших рисков не видим. В тех версиях, которые мы выкупили, обновлений нет, но мы живем вполне спокойно и без них».

В большинстве случаев российский бизнес продолжает пользоваться именно офисными решениями от Microsoft, в то время как критически важное ПО многие организации заранее поменяли, например, на отечественные аналоги. Но примечательно, что еще весной сама Microsoft предлагала российским компаниям, которые не попали под санкции, продлить лицензии, писал “Ъ”.

Поэтому гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков уверен, что и в этот раз найдется решение проблемы:

«У нас пока все работает. Давайте подождем, потому что, по-моему, эта страшилка уже не в первый раз звучит. В любом случае, можно перейти на отечественные аналоги, в общем, ничего страшного.

Поскольку раньше софт работал и его можно было обновлять, то мы шли по пути наименьшего сопротивления. Меня больше волнует производственное ПО, которое может остановить наши линии, но там мы вопросы решили с помощью импортозамещения».

Самым простым решением может стать пиратство. Эксперты не исключают, что в ближайшее время в Сети будет активно распространяться именно нелицензионный софт, а также появится больше серых схем активации операционной системы Windows. Впрочем, в этом случае необходимо учитывать риски безопасности.

Другие собеседники “Ъ FM” говорят, что готовы рассмотреть вопрос, например, переноса серверов в страны, где Microsoft продолжает работу.

Но владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы отмечает, что есть и еще один вариант, который бизнес уже применяет с другими программами:

«В индустрии гостеприимства мы больше завязаны на продукты Oracle. И здесь история интересная — все вопросы для нас решает локальный вендор, который в странах ближнего зарубежья приобретает обновленные версии и новые продукты, и мы не испытываем никаких проблем.

То есть фактически это некий параллельный импорт, которым они и сами уже пользуются. Это стоит дорого, но вообще всегда у специфических продуктов Oracle была высокая цена».

Вместе с тем “Ъ” узнал и о проблемах у пользователей Google Workspace. Некоторые организации лишились доступа к своей корпоративный почте и облачному хранилищу. Но, как отмечают собеседники издания, пока речь идет только о единичных случаях в компаниях, которые оказались под санкциями.

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