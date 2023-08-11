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Ответственную за коммунальную гигиену осудили за должностную нечистоплотность

В Санкт-Петербурге вынесли очередной приговор по делу о взятках на стройках Минобороны

Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова, которая была замешана в незаконной выдаче положительных заключений подрядчикам при строительстве военных объектов на территории ЗВО. Обвиняемая проходит по делу как одна из 12 членов организованной группы, которая действовала с 2019 по 2020 год. По версии следствия, вместе с остальными фигурантами из числа руководства ведомства она оформляла за взятки необходимые разрешения и закрывала глаза на нарушения требований технических регламентов, которые были допущены фирмами, участвовавшими в тендерах. С каждой такой компании обвиняемым полагалась своя такса. Желающих купить лояльность нашлось немало — как и тех, кто оказался на скамье подсудимых.

Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова

Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам условно врача по коммунальной гигиене 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ОГАСН, находится в подчинении Минобороны РФ) Ольгу Кумирову за получение взяток от представителей различных компаний, которые работали по госконтрактам на стройках Западного военного округа (ЗВО). По версии следствия, фигурантка в составе организованной группы занималась подписанием актов итоговых проверок и выдачей заключений о соответствии объектов капстроительства требованиям проектной документации (ЗОС). Также за вознаграждение подсудимые закрывали глаза на допущенные нарушения со стороны участников тендера и ничего не делали для того, чтобы привлечь их к административной ответственности, хотя именно такого рода надзор непосредственно относится к задачам ОГАСН. Под ведение отдела подпадает не только Петербург, но и Ленинградская, Новгородская, Псковская и Вологодская области, а также Республика Карелия.

Общая сумма незаконного обогащения с 2019 по 2020 год составила более 9 млн рублей. Каждому члену преступной схемы причиталась своя доля. Так, Кумирова, утверждает следствие, в среднем получала по 100 тыс. рублей с каждой фирмы, однако временами ей перепадали куда более «жирные» проценты со взятки — доходило до 380 тыс. В материалах дела фигурирует более десятка коммерческих организаций, которые обращались к подсудимым с целью покупки лояльности. Цены для юрлиц начинались со 120 тыс. рублей (ООО «Главмоспроект») и достигали 2,5 млн (ООО «СВР», ООО «СПК», ООО «Лидер» и другие).

Среди объектов, которые подлежали ремонту или реконструкции, были войсковые части и профильные образовательные учреждения. В частности, в деле значатся Нахимовское военно-морское и Суворовское училище в Петербурге, а также Череповецкое военно-инженерное училище радиоэлектроники и Петрозаводское президентское кадетское. Кроме того, обвиняемые занимались утверждением необходимых документов для обустройства военных городков и общежитий.

Вместе с Ольгой Кумировой по делу проходят руководитель ОГАСН Денис Монджиевский, его заместитель Николай Развозин, инженеры Ренат Муставин и Александр Чередов, начальник контрольного отделения Вячеслав Харцев, инспекторы Игорь Касминин, Сергей Щуклинов и Елена Прудская, а также застройщик — генеральный директор ООО «Деметра» Игорь Писаревский. Это далеко не полный список, так как расследование еще продолжается: речь идет как минимум о 12 фигурантах. При этом организатором следователи называют Дениса Монджиевского. По оперативным данным, именно он собрал вокруг себя заинтересованных в незаконном обогащении сотрудников отдела.

Большинство задержанных свою вину признали и согласились сотрудничать с правоохранительными органами. На данный момент, помимо Ольги Кумировой, приговоры получили Игорь Касминин, Сергей Щуклинов и Ренат Муставин: все получили по шесть лет условно с лишением права занимать должности на государственной службе. Николай Развозин и Елена Прудская находятся под домашним арестом, а вот Денис Монджиевский дожидается суда в СИЗО. Последний просил более мягкую меру наказания, как у коллег, ссылаясь на то, что имеет постоянное место жительства в Петербурге и готов сдать органам свой загранпаспорт, однако эти аргументы суду показались недостаточно убедительными.

Андрей Кучеров

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