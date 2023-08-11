Ответственную за коммунальную гигиену осудили за должностную нечистоплотность

Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова, которая была замешана в незаконной выдаче положительных заключений подрядчикам при строительстве военных объектов на территории ЗВО. Обвиняемая проходит по делу как одна из 12 членов организованной группы, которая действовала с 2019 по 2020 год. По версии следствия, вместе с остальными фигурантами из числа руководства ведомства она оформляла за взятки необходимые разрешения и закрывала глаза на нарушения требований технических регламентов, которые были допущены фирмами, участвовавшими в тендерах. С каждой такой компании обвиняемым полагалась своя такса. Желающих купить лояльность нашлось немало — как и тех, кто оказался на скамье подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Семь лет условно получила врач по коммунальной гигиене регионального Госстройнадзора при Минобороны Ольга Кумирова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам условно врача по коммунальной гигиене 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ОГАСН, находится в подчинении Минобороны РФ) Ольгу Кумирову за получение взяток от представителей различных компаний, которые работали по госконтрактам на стройках Западного военного округа (ЗВО). По версии следствия, фигурантка в составе организованной группы занималась подписанием актов итоговых проверок и выдачей заключений о соответствии объектов капстроительства требованиям проектной документации (ЗОС). Также за вознаграждение подсудимые закрывали глаза на допущенные нарушения со стороны участников тендера и ничего не делали для того, чтобы привлечь их к административной ответственности, хотя именно такого рода надзор непосредственно относится к задачам ОГАСН. Под ведение отдела подпадает не только Петербург, но и Ленинградская, Новгородская, Псковская и Вологодская области, а также Республика Карелия.

Общая сумма незаконного обогащения с 2019 по 2020 год составила более 9 млн рублей. Каждому члену преступной схемы причиталась своя доля. Так, Кумирова, утверждает следствие, в среднем получала по 100 тыс. рублей с каждой фирмы, однако временами ей перепадали куда более «жирные» проценты со взятки — доходило до 380 тыс. В материалах дела фигурирует более десятка коммерческих организаций, которые обращались к подсудимым с целью покупки лояльности. Цены для юрлиц начинались со 120 тыс. рублей (ООО «Главмоспроект») и достигали 2,5 млн (ООО «СВР», ООО «СПК», ООО «Лидер» и другие).

Среди объектов, которые подлежали ремонту или реконструкции, были войсковые части и профильные образовательные учреждения. В частности, в деле значатся Нахимовское военно-морское и Суворовское училище в Петербурге, а также Череповецкое военно-инженерное училище радиоэлектроники и Петрозаводское президентское кадетское. Кроме того, обвиняемые занимались утверждением необходимых документов для обустройства военных городков и общежитий.

Вместе с Ольгой Кумировой по делу проходят руководитель ОГАСН Денис Монджиевский, его заместитель Николай Развозин, инженеры Ренат Муставин и Александр Чередов, начальник контрольного отделения Вячеслав Харцев, инспекторы Игорь Касминин, Сергей Щуклинов и Елена Прудская, а также застройщик — генеральный директор ООО «Деметра» Игорь Писаревский. Это далеко не полный список, так как расследование еще продолжается: речь идет как минимум о 12 фигурантах. При этом организатором следователи называют Дениса Монджиевского. По оперативным данным, именно он собрал вокруг себя заинтересованных в незаконном обогащении сотрудников отдела.

Большинство задержанных свою вину признали и согласились сотрудничать с правоохранительными органами. На данный момент, помимо Ольги Кумировой, приговоры получили Игорь Касминин, Сергей Щуклинов и Ренат Муставин: все получили по шесть лет условно с лишением права занимать должности на государственной службе. Николай Развозин и Елена Прудская находятся под домашним арестом, а вот Денис Монджиевский дожидается суда в СИЗО. Последний просил более мягкую меру наказания, как у коллег, ссылаясь на то, что имеет постоянное место жительства в Петербурге и готов сдать органам свой загранпаспорт, однако эти аргументы суду показались недостаточно убедительными.

Андрей Кучеров