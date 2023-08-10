Арестованы счета предприятий концерна «Покровский»

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении предприятий концерна «Покровский», счета входящих в него компаний арестованы, по ним запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат, сообщили «Ъ» в концерне.

Руководство концерна опасается, что блокировка счетов приведет к невозможности взаимных расчетов между предприятиями холдинга и к остановке их работы, так как у аграрных и перерабатывающих компаний не будет средств на закупку сырья, ГСМ и другие текущие производственные нужды.

Обеспечительные меры наложены в ходе подготовки к рассмотрению Лабинском городским судом Краснодарского края искового заявления заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства активов концерна, которые контролирует Андрей Коровайко.

В решении суда о принятии обеспечительных мер имеется уточнение, что эти меры не должны препятствовать деятельности предприятий, однако в рамках исполнительного производства приняты чрезмерно жесткие меры, считают в концерне.

«Работа одного из крупнейших в России агрохолдингов практически парализована — в самый разгар сложнейшей для Кубани уборочной кампании, когда каждый день на счету»,— говорится в заявлении концерна.

Предприятия концерна готовят обращение к руководству ФССП России с просьбой обратить внимание на ситуацию и до рассмотрения дела по существу принимать такие обеспечительные меры, которые не будут влиять на операционную деятельность предприятий, пояснили в «Покровском».

Анна Перова, Краснодар