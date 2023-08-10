Reuters: помидоры в Индии подорожали на 1400% за последние три месяца

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия будет импортировать помидоры из Непала из-за рекордного роста цен на них. По данным Reuters, за последние три месяца помидоры в Индии подорожали на 1400%, до рекордных 140 рупий (1,69$) за килограмм.

По словам индийских фермеров, неурожай помидоров, который привел к росту цен, вызван недостатком осадков, высокой температурой и вспышкой вируса, распространяемого среди томатов, передает агентство. Госпожа Ситхараман заявила, что первая партия помидоров из Непала поступит в Индию уже завтра, 11 августа.

Глава Центрального банка Индии Шактиканта Дас отметил, что рост цен на томаты и бобовые способствовал росту инфляции в стране, передает The Economic Times. По данным ЦБ, цены на овощи в июне в Индии подорожали на рекордные 12% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне инфляция в Индии составила 4,81% в годовом выражении.

Эрдни Кагалтынов