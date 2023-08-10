Уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Титан» направляют в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти участников преступной группы — работников АНО «Реабилитационный центр “Титан”». Им инкриминируется похищение человека, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, и незаконное лишение человека свободы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые создали некоммерческую организацию, в которой в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг наркоманам получали незаконную прибыль. Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. На самом деле пациентам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась.

Сотрудники центра не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения. Помещенных для реабилитации людей незаконно удерживали в помещении, специально организованном для этих целей в малонаселенной местности на территории Пермского района. При этом ежемесячно за каждого находившегося на лечении человека на счета организации поступало от 35 тыс. до 100 тыс. руб.

Незаконная деятельность осуществлялась до января 2022 года, когда в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, обвиняемых задержали, а пациентов освободили. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.