Президента Абхазии Бжанию госпитализировали во время визита в Москву

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы в ходе визита в российскую столицу. Власти республики отмечают, что угрозы жизни и здоровью политика нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование»,— говорится в сообщении пресс-службы президента Абхазии.

По данным представителей главы республики, у Аслана Бжании выявлено «обострение мочекаменной болезни». Сколько он пробудет в московской больнице, не уточняется. С чем связан визит президента Абхазии в Россию, его пресс-служба также не раскрывает.

Господин Бжания возглавляет Абхазию с 2020 года. До этого он был депутатом парламента республики и руководителем Службы государственной безопасности Абхазии.

Александр Кислов