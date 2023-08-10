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Коммерсантъ FM
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Президента Абхазии Бжанию госпитализировали во время визита в Москву

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы в ходе визита в российскую столицу. Власти республики отмечают, что угрозы жизни и здоровью политика нет.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование»,— говорится в сообщении пресс-службы президента Абхазии.

По данным представителей главы республики, у Аслана Бжании выявлено «обострение мочекаменной болезни». Сколько он пробудет в московской больнице, не уточняется. С чем связан визит президента Абхазии в Россию, его пресс-служба также не раскрывает.

Господин Бжания возглавляет Абхазию с 2020 года. До этого он был депутатом парламента республики и руководителем Службы государственной безопасности Абхазии.

Александр Кислов

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