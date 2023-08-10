Генпрокурор России поручил разобраться с массовым отключением света в Дагестане

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными авариями на подстанциях в Дагестане и перебоями в снабжении их электричеством и водой, сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

«В критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики, где с начала августа установилась аномальная жара,— отмечается в сообщении.— Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям».

По поручению господина Краснова в республику направлена комиссия работников Генпрокуратуры. Вместе с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и ПАО «Россети» они должны разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Накануне поздно вечером жильцы нескольких домов частично перекрыли улицу в центре Махачкалы. Улаживать ситуацию прибыл на место министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

Массовые отключения света прокомментировал глава республики Сергей Меликов. «Объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра,— написал он в своем Telegram-канале.— Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим!»

В Дагестане реализуются программы повышения надежности электросетей республики в целом и Махачкалы в частности, которые рассчитаны до 2025 года, напомнил он. «В эти дни я обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ. Рассчитываю, что это обращение будет поддержано»,— выразил надежду руководитель региона.

Господин Меликов предостерег жителей республики от несанкционированных акций протеста. «Такие "формы диалога" только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона»,— заключил он.

Юлия Рыбина, Махачкала