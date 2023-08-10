Тополь, тополь, я сосна

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета неравнодушных горожан. Одним из ключевых вопросов обсуждения стал баланс зеленых насаждений в городе. Члены совета поспорили, какими деревьями засадить Екатеринбург, пожаловались на состояние городских парков и призвали администрацию лучше информировать горожан о грядущих спилах деревьев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники и общественники обсудил проблему озеленения уральской столицы

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Чиновники и общественники обсудил проблему озеленения уральской столицы

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Заседание Совета неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) состоялось 9 августа в одном из зданий паровозного депо на станции Свердловск-Пассажирский. После приветственных слов господина Орлова совет начался с выступления председателя комитета благоустройства Екатеринбурга Тамары Благодатковой. Она рассказала, что на территории города растет 52 тыс. га лесов, которые занимают 40% от площади Екатеринбурга. По словам госпожи Благодатковой, решение о спиле каждого дерева принимается специалистами и множеством инстанций. «В Екатеринбурге ничего не сносят просто так»,—отметила она.

Директор 66.RU Богдан Кульчицкий поинтересовался, почему администрация не засадит весь город хвойными деревьями. По его словам, они крепче и красивее тополей и не засоряют Екатеринбург пухом.

«Лиственные растения накапливают все негативное и помогают горожанам избавиться от вредных веществ. В тяжелых городских условиях они растут хорошо»,— объяснила госпожа Благодаткова.

Образовательную беседу прервал председатель комиссии по городскому хозяйству Екатеринбурга депутат Александр Колесников. «Образование кислорода от тополей происходит в силу фотосинтеза, это ботаника пятый класс. Тополь здесь самый лучший. Да, он ломкий, есть пух, но лучше него ничего нет. Это я Богдану отвечаю про елки»,— сказал он. Вместе с этим господин Колесников указал, что Екатеринбург нельзя засадить тополем. По его словам, его корневая система наносит ущерб зданиям, а ветви падают на автомобили. «Я приглашал посетить пару домов у меня, где пирамидальные тополя на расстоянии пяти метров пробурили фундамент у соседних домов»,— пригласил он собравшихся.

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников пожаловался главе города, что администрация не оповещает горожан о грядущей вырубке деревьев. В качестве примера он привел Ульяновск, где все изменения вывешиваются на сайте администрации заблаговременно, и приглашаются эксперты на место спила деревьев для разъяснений. Господин Постников пожаловался, что за место срубленных деревьев администрация зачастую высаживает небольшие деревья, от которых граждане города получают тень через 10–20 лет. «Деревья высаживают, действительно, однако нет статистики, сколько из них приживается. Мое мнение, что администрация может высаживать более крупномерные деревья»,— сказал он. В качестве примера он вернулся к тополям и призывал высаживать их.

«Корневая система сильная, я же объяснил, их нельзя сажать. Езжай ко мне в подвал»,— пригласил главреда «Вечерних ведомостей» господин Колесников.

Господин Постников на приглашение не ответил и продолжил разговор с главой города. В частности, он предложил строить парки на месте долгостроев и снесенных зданий. В качестве примера он привел Новосибирск, где застройщик не мог ничего построить, и администрация изъяла площадь и построила там сквер.

Глава Екатеринбурга поблагодарил за инициативы господина Постникова, после чего выступил депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев. Он напомнил, что помимо высадки деревьев у администрации есть обязанность беречь и охранять растения. Господин Киселев пожаловался на состояние дендрария. По его словам, в парке не сменили дренаж, из-за чего весной и летом парк затапливает, из-за чего под угрозой находятся 300 видов деревьев и кустарников. «Это наша зона ответственности, Алексей Валерьевич. Дендрарий надо спасать, и там не только дренаж. Там надо обустроить береговые укрепления, новые места для гнездования птиц»,— призвал он.

Помимо благоустройства парка он призвал администрацию повлиять на управляющие компании и обязать убирать дворовые территории. «Пройдите по старым дворам Кировского района. Вы увидите, что в каждом первом дворе есть проблема кронирования и удаления старых деревьев»,— попросил он мэра.

Глава Екатеринбурга согласился, что в городе множество неухоженных парков, которые находятся в собственности региона.

«Здесь надо принимать отдельную программу “городские парки”. Принимать их от области, потому что она не будет ими заниматься, и заниматься ими. Делать их по два-три в год»,— предложил мэр.

Господин Колесников призвал мэра не торопиться с созданием программы на бюджетные средства Екатеринбурга. «Парки надо принимать не просто так от области, пусть деньги дают. Они хотят нам бесплатно скинуть, а мы, чтоб обслуживали. Только с деньгами»,— добавил он.

В конце обсуждения глава Екатеринбурга согласился с членами совета, что взамен спиленных деревьев администрация должна высаживать крупномеры. Господин Орлов пообещал членам совета, что администрация изучит практики других городов и будет лучше информировать горожан о спиле зеленых насаждений.

Василий Алексеев