Четыре сотрудника «Матросской тишины» стали фигурантами дел о нарушении прав арестантов

Четыре сотрудника СИЗО «Матросская тишина» стали фигурантами четырех уголовных дел о нарушении прав заключенных. Потерпевшими по делам проходят пятеро арестантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«При исполнении своих служебных обязанностей данные сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержащихся в СИЗО-1... своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства»,— говорится в сообщении.

Уголовные дела были возбуждены по материалам проверок и оперативно-разыскных мероприятий. Их проводили служба собственной безопасности ФСИН России, управления «М» ФСБ, отдел собственной безопасности УФСИН по Москве.

Уголовные дела возбуждены по п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой). Максимальное наказание по этой части — до десяти лет лишения свободы.

Александр Кислов