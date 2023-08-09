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Четыре сотрудника «Матросской тишины» стали фигурантами дел о нарушении прав арестантов

Четыре сотрудника «Матроски» стали фигурантами дел о нарушении прав арестантов

Четыре сотрудника СИЗО «Матросская тишина» стали фигурантами четырех уголовных дел о нарушении прав заключенных. Потерпевшими по делам проходят пятеро арестантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

СИЗО «Матросская тишина»

СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«При исполнении своих служебных обязанностей данные сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержащихся в СИЗО-1... своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства»,— говорится в сообщении.

Уголовные дела были возбуждены по материалам проверок и оперативно-разыскных мероприятий. Их проводили служба собственной безопасности ФСИН России, управления «М» ФСБ, отдел собственной безопасности УФСИН по Москве.

Уголовные дела возбуждены по п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой). Максимальное наказание по этой части — до десяти лет лишения свободы.

Александр Кислов

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