Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве директора СК «Монолит»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого убийцу директора строительной фирмы «Монолит» Виктора Алиева, который был застрелен в начале июня в Приморском районе города. Накануне СКР сообщил о задержании двоих исполнителей, причастных к расправе над бизнесменом.

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Как передает объединенная пресс-служба петербургских судов, на скамье подсудимых оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов по громким делам 41-летний Александр Сухарев.

Так, например, в 2008 году он проходил по делу участников «кингисеппской группировки», промышлявшей совершением заказных расправ, но был полностью оправдан. Сегодня ему предъявили аналогичное обвинение в убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Его возможный подельник Артем Рягин отделался подпиской о невыезде. Более мягкая мера пресечения может быть связана с его согласием сотрудничать со следствием. Следователи называют Александра Сухарева непосредственным исполнителем, а Артема Рягина — помощником в подготовке и водителем, который доставил киллера на место.

Тело Виктора Алиева с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на территории строительной площадки на Глухарской улице. По оперативным данным, с предпринимателем расправились из-за накопившихся долгов по бизнесу. Заказчик на данный момент устанавливается.

Согласно некоторым сведениям, 48-летний бизнесмен приехал на совещание с генподрядчиком. По словам очевидцев, убийца в рабочей спецовке и маске подбежал к Виктору Алиеву и выстрелил в него из пистолета марки ТТ не менее семи раз в упор, попав в голову, шею и тело мужчины, а затем скрылся на автомобиле Daewoo Nexia. Предприниматель скончался на месте. Момент расправы попал на камеру видеонаблюдения.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург