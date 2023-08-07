Администрация президента перенесла фестиваль «Спасская башня» на 2024 год

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесен с 2023 на 2024 год. Решение об этом принято руководством администрации президента РФ, сообщают устроители фестиваля, не указав причину переноса. Мероприятие должно было пройти с 26 августа по 3 сентября на Красной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Все договоренности с зарубежными коллегами были достигнуты, договоры подписаны, визиты в Москву полностью подготовлены»,— сообщили организаторы, отметив, что они сделали все возможное, чтобы представить в 2023 году по-настоящему уникальное и красочное мероприятие.

Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента Владимира Путина под патронатом Общественного совета.

Фестиваль ведет историю с 2006 года. Мероприятие проходило ежегодно, кроме 2008 и 2020 годов. Продажа билетов на XVI фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября, стартовала 25 апреля. Их цена варьировалась от 1,8 тыс. до 7,5 тыс. руб. Деньги за билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты.

Мария Федотова