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Коммерсантъ FM
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Администрация президента перенесла фестиваль «Спасская башня» на 2024 год

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесен с 2023 на 2024 год. Решение об этом принято руководством администрации президента РФ, сообщают устроители фестиваля, не указав причину переноса. Мероприятие должно было пройти с 26 августа по 3 сентября на Красной площади.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Все договоренности с зарубежными коллегами были достигнуты, договоры подписаны, визиты в Москву полностью подготовлены»,— сообщили организаторы, отметив, что они сделали все возможное, чтобы представить в 2023 году по-настоящему уникальное и красочное мероприятие.

Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента Владимира Путина под патронатом Общественного совета.

Фестиваль ведет историю с 2006 года. Мероприятие проходило ежегодно, кроме 2008 и 2020 годов. Продажа билетов на XVI фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября, стартовала 25 апреля. Их цена варьировалась от 1,8 тыс. до 7,5 тыс. руб. Деньги за билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты.

Мария Федотова

Фотогалерея

«Спасская башня-2022»

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Рота почетного караула 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка

Рота почетного караула 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Рота специального караула президентского полка ФСО России

Рота специального караула президентского полка ФСО России

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Выпускники кремлевской школы верховой езды

Выпускники кремлевской школы верховой езды

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Оркестр главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю

Оркестр главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Музыкант военного симфонического оркестра Египта

Музыкант военного симфонического оркестра Египта

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Музыканты на церемонии закрытия

Музыканты на церемонии закрытия

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Индийский художественный коллектив Panghat

Индийский художественный коллектив Panghat

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сводный оркестр участников фестиваля

Сводный оркестр участников фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Танцоры на Красной площади

Танцоры на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Выступление сводного оркестра фестиваля во время праздничного салюта

Выступление сводного оркестра фестиваля во время праздничного салюта

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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Рота почетного караула 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Рота специального караула президентского полка ФСО России

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Выпускники кремлевской школы верховой езды

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Оркестр главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Музыкант военного симфонического оркестра Египта

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Музыканты на церемонии закрытия

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Индийский художественный коллектив Panghat

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сводный оркестр участников фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Танцоры на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Выступление сводного оркестра фестиваля во время праздничного салюта

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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