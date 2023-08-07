Делегация Пермского края представила проекты на федеральном интенсиве по беспилотным авиационным системам

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным презентовала проект создания в регионе научно-производственного центра «Парма-БАС» по развитию беспилотной авиации на федеральном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Также на «Архипелаге» были представлены разработки Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и центра компетенций НТИ «Фотоника» ПГНИУ. Пермские специалисты работают над материалами и устройствами, позволяющими сделать беспилотные летательные аппараты неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

Федеральный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», был посвящен беспилотным авиационным системам (БАС). В мероприятии поучаствовали 4,5 тыс. человек из свыше 70 регионов страны. По итогам интенсива делегация Прикамья достигла договоренности по финансированию разработок с федеральными и региональным заказчиками, инвесторами, а также проработала кооперации с инженерными и проектными командами.