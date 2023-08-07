Суд арестовал пятипроцентный пакет Goldman Sachs в «Детском мире»

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Открытие» наложил арест на 5%-ный пакет акций «Детского мира», принадлежащий американской Goldman Sachs Group. Ранее банк «Открытие» потребовал взыскать с компаний Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC задолженности на сумму 614,7 млн руб. Однако Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генеральному соглашению, ссылаясь на введение против «Открытия» британских и американских санкций.

Согласно материалам суда, которые приводит «Интерфакс», необходимость обеспечительных мер банк «Открытие» мотивировал информацией об отчуждении Goldman Sachs российских активов, которая была отражена в отчетности группы. «Представленные доказательства свидетельствуют о том, что ответчики, входящие в крупный американский конгломерат — группу Goldman Sachs, совершают действия, направленные на прекращение деятельности на территории России»,— говорилось в исковом заявлении.

Также банк «Открытие» требовал арестовать денежные средства на всех счетах Goldman Sachs International в любой валюте в банках на территории России, в том числе в Голдман Сакс Банке, Юникредит-банке и Ситибанке в пределах 614,7 млн руб. или эквивалентной суммы в валюте по официальному курсу Банка России на дату наложения ареста. Аналогичную сумму банк просил арестовать со всех трех ответчиков — Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC, — включая ценные бумаги, производные финансовые инструменты на всех счетах в НРД, Райффайзенбанке, Росбанке, Абсолют-банке, Санкт-Петербургском расчетно-депозитарном центре.

Кроме того, банк попросил арестовать 100% долей Goldman Sachs Group в уставном капитале Голдман Сакс Банка, а также принадлежащие группе 37 млн 22 тыс. 588 обыкновенных акций ПАО «Детский мир», что составляет 5,01% в капитале ритейлера.

По итогам заседания суд постановил, что представленные «Открытием» доказательства подтверждают невозможность в будущем взыскать имущество Goldman Sachs Group, расположенной на территории РФ. Кроме того, Goldman Sachs Group не сможет выполнить обязательства перед «Открытием» на территории иностранных государств из-за санкций, введенных против банка.

Суд постановил арестовать только 5,01% пакет акций «Детского мира», пакеты акций российских компаний, принадлежащих фонду Goldman Sachs III SICAV, а также имущественные права Goldman Sachs & Co в отношении товарных знаков. В числе компаний, в которых Goldman Sachs владеет сотыми долями процента, — Сбербанк, «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», «Магнит», «Татнефть», ВТБ.

Милена Костерева