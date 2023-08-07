Приватизацию «Метанола» назвали антироссийской

“Ъ” стали известны подробности иска об обращении в доход государства акций АО «Метафракс Кемикалс» — одного из крупнейших в России предприятий по производству метанола (“Ъ” сообщал об иске 2 августа). По версии надзора, в свое время завод незаконно приватизировали, а затем продали Дмитрию Рыболовлеву. Сейчас же акции стратегического предприятия и вовсе находятся в США. Господин Рыболовлев, давно вышедший из этого бизнеса, и ответчики по прокурорскому иску называют приватизацию законной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском в Арбитражный суд Пермского края обратился заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев. Ответчиками по нему выступают АО «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанк.

В заявлении говорится, что Генпрокуратурой в ходе «надзорной деятельности» выявлены факты «нарушения экономического суверенитета Российской Федерации» и ее обороноспособности, которые выразились в незаконном распоряжении и «выбытии» из ее владения АО «Метафракс Кемикалс» (ранее — Губахинский химический завод). Этим предприятием, отмечается в иске, имеющим стратегическое значение в том числе для безопасности страны, «противоправно завладели» ответчики. Произошло же это в результате череды таких же противоправных действий чиновников и ответчиков.

Губахинский химзавод ввели в эксплуатацию еще в 1955 году. В 1989 году на его основе было создано государственное производственное объединение (ГПО) «Метанол», которое находилось в федеральной собственности.

Поскольку продукция предприятия, прежде всего метанол, является чрезвычайно опасной для здоровья, приватизировать ГПО было запрещено. А так как предприятие являлось еще и стратегическим, его приватизация в любом случае не могла состояться без соответствующего решения правительства России или федерального комитета по управлению госимуществом, сообщается в иске.

Таковых решений никто из них не принимал, отмечается в документе. Тем не менее в нарушение федерального законодательства Пермским областным комитетом по управлению имуществом 11 ноября 1992 года «с превышением полномочий» был утвержден план приватизации ГПО. Через девять дней постановлением администрации Губахи зарегистрировано общество «Метанол» (впоследствии «Метафракс»). В тот же день областным комитетом имущества утвержден сертификат на право владения акциями предприятия, которых изначально было 326 137 штук. Их регистрация номинальной стоимостью 1 тыс. руб. была произведена 27 июля 1993 года. Эти и последующие сделки, говорится в заявлении Генпрокуратуры, были совершены на основании решения лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия». Российская Федерация как собственник госпредприятия его приватизацию не проводила, полномочия по распоряжению его собственности Пермской области (сейчас край) не передавала. Несмотря на это, в период с 1993 по 1998 год фонд имущества области распределил 100% акций ГПО, которые в его «законном владении отсутствовали». Более того, в 1993 году акции общества были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем фонд имущества области передал 35,2% ценных бумаг подконтрольным ему организациям «Нефтехимик» и «Инвестиционная компания "Финансовый дом"». В результате этих и последующих «ничтожных» сделок с 2007 года над стратегическим для России предприятием был установлен контроль «группы лиц с участием иностранных компаний». Впоследствии господин Рыболовлев вместе с Сейфеддином Рустамовым, который в иске называется его доверенным лицом, «обеспечили» выкуп ценных бумаг, увеличив свой пакет акций до 96,1%. Сейчас этот пакет находится под контролем Sorcy Investments Trust (США), которой принадлежит ответчик — АО «Метахолдинг», говорится в заявлении.

Генпрокуратура требует изъять госимущество в виде акций АО «Метафракс Кемикалс» у АО «Метахолдинг» (281 672 929 штук), Тольяттихимбанка (2 124 000 штук) и «Метафракс Трейдинг» (802 299 штук) и зачислить их на счет Росимущества, а до решения вопроса по существу принять в отношении них обеспечительные меры.

Полностью требования надзорного органа арбитраж не удовлетворил, но выполнил главное из них — спорные акции были арестованы, а в реестр акционеров было запрещено вносить изменения.

В АО «Метафракс Кемикалс» от комментариев воздержались. В УК «Метафракс Групп» утверждают, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации, которая проходила под ведением и контролем Госкомимущества РФ».

В пресс-службе Дмитрия Рыболовлева “Ъ” подтвердили, что его структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области, отметив, что все это делалось «на основании законных решений органов власти». «Одно из таких предприятий — ОАО "Метафракс", пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам,— подчеркнул собеседник “Ъ”.— Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО "Метафракс"». В связи с этим господин Рыболовлев не смог прокомментировать иск, поданный к АО «Метафракс Кемикалс».

Николай Сергеев