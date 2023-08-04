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Коммерсантъ FM
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Уровень безработицы в США снизился до 3,5%

В июле в США было создано 187 тыс. новых рабочих мест, и это меньше, чем ожидалось. Однако безработица при этом сократилась до 3,5%, что свидетельствует, по словам экспертов, о гибкости рынка труда. В целом с марта 2022 года уровень безработицы в стране колеблется в диапазоне 3,4−3,7%. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Число безработных в США в июле практически не изменилось по сравнению с июнем и составило 5,8 млн человек. Из них длительное время без работы находятся 1,2 млн человек, или 19,9%.

Рост числа новых рабочих мест по сравнению с июнем в июле оказался незначительным: 187 тыс. против 185 тыс. Экономисты, по данным AP, вообще прогнозировали 200 тыс. новых рабочих мест в июле. Но, как указывают экономисты, учитывая, что Федеральная резервная система с марта 2022 года уже 11 раз повышала процентную ставку, даже 187 тыс. новых рабочих мест можно считать хорошим результатом. Больше всего рабочих мест появилось в сфере здравоохранения — 63 тыс., из них 35 тыс. в амбулаторных учреждениях и 16 тыс. в больницах. В сфере социальной помощи появилось 24 тыс. новых сотрудников, в сфере финансовой деятельности — 19 тыс., в строительстве — 19 тыс., в сфере оптовой торговли — 18 тыс. Почасовая оплата труда для работников частного сектора выросла на 0,4%, до $33,74. Средняя продолжительность рабочей недели в частном секторе сократилась на 0,1 часа, до 34,2 часа.

Алена Миклашевская

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