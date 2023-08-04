На территории издательства «Молот» в Ростове 5 августа откроется торговый комплекс

В Ростове-на-Дону 5 августа пройдет открытие нового универсального торгового комплекса «Молот на Западном», расположенного на территории одноименного издательского комплекса на пересечении ул. Доватора и ул. Малиновского. Об этом сообщается на сайте ТК.

Согласно информации с сайта, сейчас площадь комплекса составляет 2 тыс. кв. м. Для посетителей обустроена парковка и детская площадка.

Владелица ООО «Издательство Молот» Татьяна Шишкина подтвердила «Ъ-Юг» планы по открытию новой торговой площадки. По ее словам, ТК организован не в самом здании комплекса, а на его территории. Госпожа Шишкина пояснила, что реконструкция основного здания комплекса будет осуществлена позже. Конкретные сроки она не назвала. Пока же рядом с типографией будет работать площадка с с торговыми павильонами.

«Это не очень дорогая история, — сказала Татьяна Шишкина. — Мы решили запустить площадку, которая будет работать в это непростое для экономики время».

Как сообщалось ранее, владелица «ХДМ-Юг» Татьяна Шишкина приобрела пакет акций издательства «Молот» в 2016 году за 447 млн руб. Тогда источник «Ъ-Юг» на рынке сообщал, что предприятие было интересно инвестору, в первую очередь, из-за своих объектов недвижимости. «Молоту» принадлежали два комплекса недвижимости в Ростове на пр. Буденновском и ул. Пушкинской, а также типографский цех в Советском районе города на ул. Малиновского. Позже здание два здания в центре города были проданы Россельхозбанку.

Анастасия Назарова