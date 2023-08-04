В Самаре суд отказал «Лагуне» во взыскании 2,4 млрд рублей с мэрии

Арбитражный суд Самарской области отказал в иске ООО «Лагуна» к департаменту финансов администрации города и к мэрии. Компания требовала выплатить убытки в размере более 2,4 млрд руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В сумму иска входил реальный ущерб в размере 433,9 млн руб. и упущенная выгода в объеме свыше 1,9 млрд руб., а также расходы по уплате государственной пошлины. Требования связаны с тем, что компания лишилась возможности построить жилье в части лесопарка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе. Данные участки площадью 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв.м находятся в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора и Алма-­Атинской.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Волга» «Сохранили парк — упустили выгоду».

Ани Айвазян