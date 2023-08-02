Спецпредставитель президента Бразилии отказался участвовать в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель президента Бразилии Лула да Силвы сообщил, что не поедет в Саудовскую Аравию на мирный саммит по Украине, передает ТАСС. По его словам, вокруг «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение которой планируется на саммите, нет консенсуса.

Между тем на пресс-конференции в Испании Лула да Силва заявил, что его страна работает над установлением мира на Украине, передает Reuters. Однако, по его словам, лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы к миру».

О мирном саммите в Саудовской Аравии, который пройдет 5–6 августа, изначально сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ). Позднее информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что саммит будет построен на обсуждении «формулы мира» Владимира Зеленского. Россию на мероприятие приглашать не планируется.

По информации WSJ, на консультации приглашены западные страны, Украина и некоторые развивающиеся страны, включая трех партнеров России по БРИКС — Индию, Бразилию и ЮАР. Последняя уже подтвердила участие. В МИД РФ «Ъ» заявили, что мирные переговоры невозможны без участия России. В Кремле заверили, что будут следить за встречей.

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