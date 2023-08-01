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Коммерсантъ FM
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ЮАР будет участвовать в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Южно-Африканская Республика (ЮАР) примет участие в переговорах по Украине, которые должны пройти в Саудовской Аравии в августе. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Мы будем участвовать точно так же, как делали это в Копенгагене»,— сообщил ТАСС господин Магвенья. Официальный представитель президента ЮАР подчеркнул, что речь идет не о делегации ЮАР. В переговорах будет участвовать представитель республики.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5–6 августа в Джидде переговоры по Украине. По данным издания, на встречу приглашено 30 стран, включая Украину, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, но не Россия. Свое участие в саммите уже подтвердили Великобритания и Польша. Мексика заявила о согласии принять участие в переговорах только при условии, что будут приглашены обе стороны конфликта.

Комментируя информацию о планируемой встрече, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки «как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки». Он отметил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии.

О том, как прошла встреча представителей США, ЕС и Украины с их коллегами из южных стран в Копенгагене,— в материале «Ъ».

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