В офисе Зеленского подтвердили проведение мирного саммита по Украине в Саудовской Аравии в августе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил подготовку к проведению мирного саммита в Саудовской Аравии, который запланирован в начале августа. Прежде о мероприятии, на котором не будет России, сообщала The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Андрей Ермак

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как пояснил господин Ермак в своем Telegram-канале, главной темой обсуждения саммита станет мирный план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов. По его словам, план обсуждается с представителями более 50 государств с целью создать механизм противодействия будущим конфликтам за счет его выполнения.

Реализация мирного плана, сообщил Андрей Ермак, должна пройти в три этапа:

встреча с послами, аккредитованными на Украине;

встречи советников по национальной безопасности для поиска «оптимальных формулировок и механизмов» внедрения пунктов плана;

организация глобального саммита на уровне лидеров государств, который может состояться до конца 2023 года.

Как сообщала WSJ со ссылкой на дипломатические источники, на саммит в Саудовской Аравии приглашены страны Евросоюза, Великобритания, Индонезия, Египет, Мексика, Чили, страны Южной Африки. Представители России, по данным газеты, приглашены не будут. Мероприятие должно пройти 5–6 августа в Джидде. Еще в мае WSJ сообщала, что европейские чиновники склоняют Украину внести поправки в некоторые пункты мирного плана, чтобы он стал более приемлемым для Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян