Приложение «Юнистрим» удалено из Google Play

Мобильное приложение платежной системы «Юнистрим» недоступно для скачивания в Google Play, убедился «Ъ». В AppStore скачать приложение все еще можно.

Также из Google Play удалили приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социального коммерческого банка. Накануне было удалено и приложение Тинькофф-банка. Все эти банки находятся под санкциями США.

20 июля США внесли «Юнистрим» в санкционный список. После этого сотрудничество с платежной системой приостановило несколько банков Грузии, а также Армении, Киргизии и Узбекистана.

О последствиях ограничений — в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Лаура Кеффер