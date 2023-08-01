Суд на Украине конфисковал имущество российского сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны

Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил иск Министерства юстиции к члену Совета федерации РФ от Запорожской области Дмитрию Вороне и конфисковал его активы в пользу государства. Иск Минюста был направлен в связи с санкциями, введенными в отношении российского сенатора украинскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ворона

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Ворона

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из пресс-релиза следует, что суд конфисковал активы, принадлежащие Дмитрию Вороне или те, которыми он может косвенно распоряжаться: четыре квартиры, десять земельных участков, садовый дом, домовладение, три автомобиля и финансовые средства (сумма не уточняется).

Министерство юстиции Украины в иске к Дмитрию Вороне требовало также конфисковать имущество его жены. Суд отказался удовлетворять это требование. Минюст подготовит апелляционную жалобу.

Дмитрий Ворона сказал ТАСС, что его адвокаты «занимаются юридическими процедурами» по этому делу. Решение суда господин Ворона назвал незаконным. Он утверждает, что суд конфисковал имущество, принадлежащее его жене, а также полученное по наследству от матери.

Дмитрий Ворона — уроженец Донецка. В начале 2010-х работал заместителем министра внутренних дел, а затем — министра юстиции Украины. В мае 2014-го был снят с постов в правительстве. В 2019 году получил российское гражданство, а через год возглавил Корпорацию развития Крыма.

Полномочия российского сенатора получил 20 декабря 2022 года. До февраля 2022 года также работал советником главы Крыма Сергея Аксенова. 1 апреля 2023 года был внесен в санкционный список Украины, состоящий из сенаторов от регионов, присоединенных к России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян