Мосбиржа 31 июля зафиксировала рекордную активность инвесторов с начала года

31 июля на Московской бирже в течение дня сделки заключили 1,34 млн частных инвесторов — рекордная активность с начала 2023 года. В 2022 году в среднем в день сделки заключали 625 тыс. инвесторов.

Объем торгов на рынке акций 31 июля, следует из пресс-релиза Мосбиржи, превысил 157 млрд руб. Доля физлиц составила 82%.

Активность инвесторов наблюдалась как днем, так и вечером. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов составила 15,4%. В 2022 году среднее значение в день достигало примерно 5,6%.

По итогам торгов 31 июля индекс Мосбиржи превысил 3070 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.