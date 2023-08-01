В Ростове-на-Дону ФСБ и МВД задержали теневых банкиров

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ раскрыли сеть теневых банкиров из восьми человек, промышлявших незаконным оборотом денежных средств в Ростове-на-Дону. Нарушителям удалось заработать 1,3 млрд руб., сообщает пресс-центр МВД России. Данные о задержанных не раскрываются.

По версии следствия, с 2007 по 2022 год подозреваемые обналичивали денежные средства и помогали уклоняться от уплаты налогов различным компаниям. Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы оказывали услуги по строительству, перевозкам и продаже стройматериалов.

«Через эти фирмы проводились фиктивные трансакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств»,— цитирует пресс-центр слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

У задержанных изъяты банковские документы, выписки движений по счетам, компакт-диски с информацией о финансовой деятельности организаций. Против фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Четверо из них отправлены под домашний арест. Еще четверым запрещены определенные действия.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону