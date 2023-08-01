В Ростове-на-Дону ФСБ и МВД задержали теневых банкиров

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ раскрыли сеть теневых банкиров из восьми человек, промышлявших незаконным оборотом денежных средств в Ростове-на-Дону. Нарушителям удалось заработать 1,3 млрд руб., сообщает пресс-центр МВД России. Данные о задержанных не раскрываются.
По версии следствия, с 2007 по 2022 год подозреваемые обналичивали денежные средства и помогали уклоняться от уплаты налогов различным компаниям. Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы оказывали услуги по строительству, перевозкам и продаже стройматериалов.
«Через эти фирмы проводились фиктивные трансакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств»,— цитирует пресс-центр слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
У задержанных изъяты банковские документы, выписки движений по счетам, компакт-диски с информацией о финансовой деятельности организаций. Против фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Четверо из них отправлены под домашний арест. Еще четверым запрещены определенные действия.