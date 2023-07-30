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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

В Республике Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Ранее было известно о семи погибших. Число госпитализированных увеличилось с девяти до десяти человек. Двое из них в тяжелом состоянии.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии»,— написал господин Маслов в Telegram-канале. На территории всей республики упали 60 деревьев.

Из-за непогоды пострадали Татарстан, Чувашия, а также Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Во всех регионах прошли ливни и грозы с порывами шквалистого ветра до 27 м/с. Всего пострадали 76 человек. Без света оказались 99,5 тыс. жителей.

Анастасия Ларина

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