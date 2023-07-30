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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 30 июля

Москва была атакована украинскими беспилотниками, сообщили столичные власти и Министерство обороны. Два БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы упали в «Москва-Сити» и повредили два здания — башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и «Око-2». По официальным данным, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщил, что травмы получил охранник. Из-за атаки некоторое время не работал аэропорт Внуково, вводилось ограничение на полеты в зоне Москвы и Подмосковья.

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками. Фото

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Крым пытались атаковать 25 беспилотниками. Минобороны сообщило, что средствами противовоздушной обороны сбиты 16 БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены 9 устройств. Никто не пострадал, разрушений нет.

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита Россия—Африка. Он назвал труднореализуемыми ряд пунктов мирной инициативы африканских стран, пообещал бедным странам поделиться частью доходов после роста цен из-за выхода РФ из зерновой сделки. Комментируя отказ ехать в ЮАР на саммит БРИКС, президент сказал, что его присутствие важнее в России. Господин Путин не согласился с утверждением о том, что в России «37-й год» из-за арестов «сомневающейся части общества». Глава государства также заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к любому сценарию.

Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия—Африка. Главное

Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия—Африка. Главное

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Девять человек погибли и 67 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщило МЧС. На несколько регионов обрушились ураганы. Больше всего жертв в Марий Эл: 7 человек погибли, 22 пострадали.

Владелец SpaceX Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма, сообщили источники The New York Times. По информации газеты, предприниматель несколько раз ограничивал доступ к своему проекту по спутниковому интернету для Украины.

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