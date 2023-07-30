Главные новости к утру 30 июля

Москва была атакована украинскими беспилотниками, сообщили столичные власти и Министерство обороны. Два БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы упали в «Москва-Сити» и повредили два здания — башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и «Око-2». По официальным данным, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщил, что травмы получил охранник. Из-за атаки некоторое время не работал аэропорт Внуково, вводилось ограничение на полеты в зоне Москвы и Подмосковья.

Фотогалерея «Москва-Сити» после атаки беспилотниками. Фото Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 12 Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Смотреть

Крым пытались атаковать 25 беспилотниками. Минобороны сообщило, что средствами противовоздушной обороны сбиты 16 БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены 9 устройств. Никто не пострадал, разрушений нет.

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Девять человек погибли и 67 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщило МЧС. На несколько регионов обрушились ураганы. Больше всего жертв в Марий Эл: 7 человек погибли, 22 пострадали.

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