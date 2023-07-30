ТАСС: охранник пострадал в башне «Око-2» «Москва-Сити» при атаке беспилотником

Один человек пострадал при атаке беспилотников в «Москва-Сити», сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его информации, травмы получил охранник башни «Око-2». Другое пострадавшее здание находится в сотнях метров от этой башни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О повреждении «Око-2» ранее не сообщалось. По данным ТАСС, в нем выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Другое поврежденное здание — башня IQ-квартала по адресу Пресненская набережная, 10с2, где располагаются несколько федеральных министерств.

Москва была атакована беспилотниками в ночь на 30 июля. Мэр Сергей Собянин сообщал о повреждении двух башен «Москва-Сити», по его словам, никто не пострадал. Минобороны сообщило, что атака производилась тремя беспилотниками, два из них упали в районе «Москва-Сити» после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще один был сбит в небе Одинцовского района Московской области.

Леонид Уварчев