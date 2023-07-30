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Коммерсантъ FM
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обновлено 06:14

Аэропорт Внуково возобновил работу после атаки беспилотниками Москвы

Московский аэропорт Внуково возобновил работу, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Аэропорт закрывал возможность вылета и посадки на фоне атаки беспилотниками Москвы. Рейсы перенаправляли в другие аэропорты.

Также, по информации ТАСС, были сняты ограничения на полеты в зоне Москвы и Подмосковья. «Все входит в плановый график»,— сообщил собеседник агентства.

Москва была атакована беспилотниками в ночь на 30 июля. Мэр Сергей Собянин сообщал о повреждении двух башен «Москва-Сити», по его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, пострадал один человек. Минобороны сообщило, что атака производилась тремя беспилотниками, два из них упали в районе «Москва-Сити» после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще один был сбит в небе Одинцовского района Московской области.

Леонид Уварчев

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