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Коммерсантъ FM
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Крым пытались атаковать 25 беспилотниками

Российские военные пресекли атаку 25-ю беспилотниками по объектам в Крыму, сообщило Минобороны РФ. 16 БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, 9 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Никто не пострадал, разрушений нет.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым»,— говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

В ночь на 30 июля украинскими беспилотниками также была атакована Москва, сообщили столичные власти и министерство обороны. Два БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы упали в «Москва-Сити» и повредили два здания — башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и «Око-2». По официальным данным, никто не пострадал. Источник ТАСС сообщил, что травмы получил охранник.

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