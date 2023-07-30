NYT: Маск отказал Украине в подключении к Starlink у Крыма

Владелец SpaceX Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма, сообщили источники The New York Times (NYT). По информации газеты, предприниматель несколько раз ограничивал доступ к своему проекту по спутниковому интернету «во время войны».

NYT опубликовало материал о том, как господин Маск стал «доминирующей силой» в области технологии спутникового интернета на примере украинского конфликта. Утверждается, что вопрос Starlink обсуждался главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным и председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в марте. Господин Залужный якобы заявил, что Киев зависит от использования Starlink на поле боя и Украина хочет обсудить обеспечение доступа к интернету и покрытие расходов на эту услугу. Он также спросил, есть ли у США «оценка господина Маска», но американские чиновники не ответили на этот вопрос.

Как пишет NYT, Starlink не работает на подконтрольной России территории и украинские военные оставались без связи, когда осенью 2022 года пытались отбить у России территории. Starlink зачастую является единственной возможность получения доступа к интернету в зоне конфликта. Сеть «используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации». Источники газеты утверждают, что господин Маск несколько раз ограничивал доступ к проекту во время конфликта.

В частности, предприниматель в 2022 году отклонил запрос украинских военных на подключение к сети возле Крыма. По данным NYT, Киев хотел использовать связь для атак российских кораблей в Черном море морскими беспилотниками, начиненными взрывчаткой. Как утверждает газета, американские чиновники созванивались с господином Маском и убеждали дать украинцам возможность использовать интернете не только в оборонительных, но и наступательных операциях, несмотря на вероятность «значительных потерь» среди российских военных. Чиновники обосновывали это тем, что в противном случае может пострадать больше украинцев.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне господин Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал. В январе 2023 года он называл «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

О мирном плане миллиардера — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Леонид Уварчев