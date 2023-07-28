«Известия»: правительство одобрило право россиян сохранять ипотечное жилье при банкротстве

Правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут сохранить единственную ипотечную недвижимость при личном банкротстве. Соответствующее решение представлено в проекте официального отзыва правительства к проекту закона. Чтобы сохранить ипотечное жилье, заемщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника»,— следует из проекта отзыва, с которым ознакомились «Известия».

Правительство поддерживает проект при условии доработки с учетом представленных замечаний. Среди них указана необходимость проработать условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, а также определить условия погашения долга.

По действующим на данный момент условиям, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, возбуждается дело в арбитражном процессе о признании его банкротом. В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры исключительно залоговую квартиру.

Российские суды в 2022 году признали несостоятельными 278 137 граждан и индивидуальных предпринимателей. Относительно 2021 года показатель вырос на 44,2%. В 2021-м банкротами были признаны 192 833 человека (+62% по сравнению с 2020 годом).

Милена Костерева