Газопровод с несколькими неизвестными

Строительство крупных инфраструктурных проектов во всем мире уже давно ведется не столько из экономических, сколько из политических соображений. Не стал исключением и новый газопровод из России в Китай через Монголию «Союз Восток». Хотя его создание выглядит выгодным для обеих сторон, окончательное соглашение о поставках сырья до сих пор не подписано. Эксперты полагают, что Пекин взвешивает свои возможности по импорту газа на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, в то время как «Газпрому» может мешать масштабная реорганизация его экспортной структуры. Но, уверены на рынке, рано или поздно стороны договорятся и новый маршрут будет построен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Москва и Пекин продолжают переговоры о строительстве газопровода «Союз Восток» через территорию Монголии. Он должен стать продолжением российского маршрута «Сила Сибири-2» для поставки на запад Китая до 50 млрд кубометров газа в год. Ресурсной базой проекта называются месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинское месторождение «Газпрома» в Иркутской области и ресурсы Красноярского края. Подписать итоговое соглашение о реализации проекта стороны могут до конца 2023 года. В этом случае начать прокладку магистрали ее оператор с российской стороны «Газпром» может уже в 2024-м, сообщал в конце июня министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн. Но такой сценарий он назвал «самым оптимистичным». Последующие работы по строительству трубопровода «Сила Сибири-2» протяженностью 5,8 тыс. км (из них «Союз Восток» по Монголии — около 960 км) займут не менее четырех лет, то есть завершатся в 2029 году.

Сейчас газ из России в Китай транспортируется по запущенному в 2019 году газопроводу «Сила Сибири» пропускной способностью 38 млрд кубометров. Поставки идут с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В 2022-м по нему было поставлено 15,4 млрд кубометров, план на в 2023-й составляет 22 млрд кубометров. Выйти на полную мощность маршрут должен к 2025 году.

Как заявлял в июне заместитель министра энергетики Павел Сорокин, две очереди «Силы Сибири» позволят монетизировать запасы газа как «Газпрома», так и независимых производителей. «В зоне досягаемости "Силы Сибири" с учетом также проектируемой "Силы Сибири-2" имеется около 4 трлн кубометров газа независимых производителей, и одной из важнейших задач является монетизация этих запасов»,— говорил он.

Долгая дорога к газу

Переговоры о поставках газа между Россией и Китаем велись еще с середины 2000-х. Поначалу заявлялось о возможности экспорта до 80 млрд кубометров газа уже с 2011 года. В частности, рассматривалось два направления транспортировки — восточный («Сила Сибири») и западный («Алтай»). Причем именно второй вариант считался более перспективным с учетом того, что ресурсной базой должны были стать уже действующие месторождения Западной Сибири. Но в реальности переговоры Москвы и Пекина затянулись на несколько лет, и первым в 2014 году было подписано соглашение о «Силе Сибири», а проект «Алтай» так и остался меморандумом о намерениях. Основной причиной отказа от него стала сложность прокладки трубы через горы, а также экологические аспекты, так как маршрут должен был пересечь заповедные природные территории, в том числе Золотые горы Алтая. После этого основным вариантом наращивания экспорта из России в Китай стал транзитный газопровод через Монголию, которая давно предлагала свои территории для прокладки газовых и нефтяных трубопроводов, а западный маршрут был переименован в «Сила Сибири-2». Но на фоне реализации восточного направления обсуждение его параметров шло крайне медленно в течение еще нескольких лет. Между тем «Газпром» с мая 2020-го ведет проектирование монгольской части газопровода — «Союз Восток». В 2021 году компания согласовала с властями страны трассу магистрали, а также стороны утвердили технико-экономический анализ проекта. В январе 2022-го глава российской газовой монополии Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали протокол о завершении ТЭО строительства.

Возможные препятствия

С Китаем основные параметры строительства «Силы Сибири-2» были согласованы в марте 2022 года, но конкретного плана прокладки трубопровода и коммерческого контракта нет до сих пор. При этом, по данным Reuters, параллельно Пекин рассматривает вариант импорта газа из Туркмении по газопроводу «Линия D» мощностью 30 млрд кубометров. Его реализация тянется уже около десяти лет, пока CNPC построила только часть первого тоннеля в Душанбе. Ключевыми препятствиями являются споры о цене и технические сложности по прокладке маршрута еще через три страны Центральной Азии. Китаю для обеспечения рентабельности импорта по этому маршруту принципиально на треть снизить цену туркменского газа — до уровня закупок в России. Впрочем, источники «Ъ» допускают, что задержка в подписании контрактов с Россией по газопроводу через Монголию может быть связана с масштабной реорганизацией, происходящей в «Газпром экспорте».

При этом в феврале текущего года «Газпром» и китайская государственная CNPC довольно неожиданно для рынка подписали контракт о поставках 10 млрд кубометров газа еще по одному маршруту — дальневосточному («Сила Сибири-3»). Проект предполагает частичное использование уже существующей на территории России инфраструктуры. В январе Россия и Китай подписали межправительственное соглашение, определяющее основные условия по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, а также поставок по дальневосточному маршруту, включая строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). В июне Владимир Путин подписал закон о ратификации этого документа. Тогда же в «Газпроме» заявляли, что работы по проектированию трубопровода «продолжаются согласно установленному сторонами графику».

Газопровод обсуждался давно, и, по расчету российских властей, он даст импульс для разработки новых месторождений на шельфе Сахалина. Китаю же такой вариант выгоден с учетом более низких транспортных расходов на прокачку сахалинского газа, чем поставки из Западной Сибири. Реализация всех трех маршрутов в КНР позволит довести суммарные мощности экспорта российского газа почти до 100 млрд кубометров, что заменит около половины ежегодного экспорта из РФ в Европу.

Стратегическое направление

В целом поставки этого сырья из России на Восток к 2030 году должны увеличиться в пять раз по сравнению с 2021-м, до 170 млрд кубометров. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что помимо увеличения в полтора раза в 2022 году поставок трубопроводного транспорта РФ на 35,2%, до 6 млн тонн, нарастила в Китай отгрузки сжиженного газа (СПГ).

Помимо этого, как уверяют источники «Ъ», Китай предложил России прокладку через Монголию параллельно газовой трубе еще и нефтяной магистрали, однако такой вариант Москву не заинтересовал, и переговоры не продвинулись дальше начальной стадии. Идея транспортировки нефти по такому маршруту возникла еще в 2018 году и исходила от Монголии. Ее формально поддержал Владимир Путин, но оператор российской нефтепроводной системы «Транснефть» указывал на возможный недостаток ресурсной базы с учетом того, что экономически целесообразной строительство трубы будет при транспортировке нефти не менее 5 млн тонн нефти в год. Сейчас из России в Китай по трубе поставляется около 40 млн тонн нефти по трем направлениям: по ВСТО через Сковородино и порт Козьмино, а также через Казахстан. Наращивать поставки «Транснефть» намерена только по уже готовым маршрутам.

Эксперт Вячеслав Мищенко отмечает, что коммерческие условия, которые никогда не афишируются в рамках проектов, подобных «Силе Сибири-2» и «Союз Востоку», могут быть уже согласованы, и не видит причин, мешающих сторонам начать строительство уже в следующем году. При этом он сомневается, что Китай сделает ставку на среднеазиатский газ, который обходится ему существенно дороже. Тем более что уже сейчас у Туркмении есть проблемы с заполнением трех существующих газопроводов. Так что, полагает эксперт, дальнейшие переговоры о строительстве нового маршрута скорее рычаг в переговорах с Россией.

Транзит через Монголию господин Мищенко считает безопасным с учетом хороших отношений страны с Россией, а также ее заинтересованности в дополнительных доходах, развитии инфраструктуры, в том числе энергетической, и промышленности.

Медлительность в переговорах вокруг нового газопровода эксперт связывает с тем, что Китай сейчас стоит на геополитической паузе в ожидании разрешения конфликта вокруг Тайваня, который становится вполне реальным. При этом основные терминальные мощности КНР по регазификации находятся как раз на юго-восточном побережье в районе общей границы стран и могут стать уязвимой точкой в случае, если ситуация обострится до состояния войны и Китай попадет под морскую блокаду. Он напоминает, что Пекин уже резко снизил закупку СПГ в Австралии из-за пакта AUKUS, предусматривающего поставку стране из США и Великобритании атомных подводных лодок.

С учетом этого, говорит Вячеслав Мищенко, трубопроводные мощности из России выглядят надежнее, а также экономически эффективнее. Впрочем, отмечает эксперт, финансовые реалии крупных магистральных проектов уже давно отошли на второй план, и сейчас решения принимаются исходя из политических аспектов строительства и его перспектив.

Ольга Матвеева