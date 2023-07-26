«Маска карьеристки может скрывать боль от незнания иных стратегий построить женское счастье»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал стремление современных женщин строить карьеру и при это откладывать деторождение на потом «порочной практикой». По его мнению, из-за этого возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр считает, что «ситуация должна быть пересмотрена». Инициативу чиновника для «Ъ-Кубань» прокомментировала психолог краснодарской Клиники когнитивного и эмоционального здоровья Doc Brain Анжелика Залесская.



Анжелика Залесская

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«Такая тенденция есть. Многие женщины сейчас рожают поздно, либо не рожают вовсе. Соглашусь с главой Минздрава в том, что для женского организма “чем раньше, тем лучше”. А решение об отказе от деторождения может быть чревато серьезными последствиями. Повышаются риски развития всевозможных заболеваний, связанных с репродуктивной системой. Процесс же беременности и родов благоприятно влияет на женское здоровье и, безусловно, молодой организм справляется с ним легче, а послеродовое восстановление происходит быстрее.

Как специалист, работающий с женщинами детородного возраста, замечу, что зачастую проблема кроется не только в нежелании иметь детей, но и в невозможности забеременеть. Подобное бесплодие не является сознательным выбором. Большое количество женщин хотели бы иметь детей, но к моменту возникновения их готовности оказывается, что забеременеть не получается. В этих случаях требуется не только медицинская помощь, но и длительный терапевтический процесс для решения проблем репродуктивной женской системы, связанной с психологическими аспектами.

Но вместе с тем надо понимать, что источник данной проблемы кроется в том, что современная женщина, действительно, старается взять всю ответственность за собственное будущее и за будущее потомства на себя. Она беспокоится о безопасности, обеспечении финансовой стабильности, комфортных жилищных условиях. Тем самым она берет на себя мужскую роль. В этот момент в противоречия вступают биологические инстинкты, эмоции, желания, чувства, материальный расчет, моральные устои. И здесь для женщины возникает сложная задача — уравновесить себя, не отбрасывая ничего.

При этом мы живем в обществе, где существует и практика добровольной бездетности, основанная на идеологии движения “чайлдфри”, и, в целом, в связи с глобальным переходом человечества от традиционного общества к индустриальному и постиндустриальному. На мой взгляд, министр верно ставит вопрос о том, что начинаться все должно со школьной скамьи, что государство должно культивировать защиту семейных ценностей. Но вместе с тем важно, чтобы параллельно формировалось не только понимание, когда женщине рожать, но и как выстраивать гармоничные семейные отношения, осознание, что необходимо не просто вступать в брак, а создавать настоящую ячейку общества, где рождение детей будет естественным природный процессом и желанным событием.

Каждая женщина хочет настоящего женского счастья, и если она физически и психологически здорова, то, как и заложено природой, желает продолжения своего рода. Не нужно возлагать на нее чувство вины за “нежелание рожать”, ведь под этой маской карьеристки может скрываться боль от невозможности и незнания иных стратегий, как построить свою жизнь по-другому.

Если внедрить в обучающую программу дисциплины, помогающие как девочкам, так и мальчикам, сформировать грамотное и здоровое представление о семье, родительстве, о детском воспитании, то это может помочь предотвратить физический и эмоциональный стресс, который возникает у молодых пар в процессе создания семьи и планирования детей. При этом подготовка к родам должна начинаться задолго до наступления беременности у женщин. Она должна включать в себя психологическую подготовку обоих будущих родителей, хорошую физическую подготовку мамы, ее обучение хозяйственно-бытовым основам, правилам ухода за малышом. И не нужно пренебрегать, в том числе, помощью молодым мамам с адаптацией к послеродовому периоду и профилактикой послеродовой депрессии».

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